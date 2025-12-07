default-cbs-image
Bredeson (knee) is questionable to return to Sunday's game against the Saints, Scott Smith of the Buccaneers' official site reports.

Bredeson exited to the lockeroom in the second quarter of Sunday's game versus the Saints. Evan Closky reported the 27-year-old is undergoing X-rays to determine the severity of the injury. Elijah Klein is next up on the depth chart should Bredeson remain out.

