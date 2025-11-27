Buccaneers' Ben Bredeson: Limited in practice Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bredeson (hamstring) was limited in Wednesday's practice.
Bredeson missed last Sunday night's loss to the Rams and has missed back-to-back contests. His limited session Wednesday would seem to give Bredeson a chance to play Sunday against Arizona.
