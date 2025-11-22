default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Bredeson (hamstring) has been ruled out for Sunday night's game against the Rams, Greg Auman of Fox Sports reports.

Bredeson was injured in the Bucs' Week 10 loss to the Patriots and will miss a second straight contest. Veteran Dan Feeney figures to be in the mix to start in Bredeson's place at left guard.

More News