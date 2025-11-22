Buccaneers' Ben Bredeson: Ruled out for Week 12
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bredeson (hamstring) has been ruled out for Sunday night's game against the Rams, Greg Auman of Fox Sports reports.
Bredeson was injured in the Bucs' Week 10 loss to the Patriots and will miss a second straight contest. Veteran Dan Feeney figures to be in the mix to start in Bredeson's place at left guard.
