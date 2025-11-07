Buccaneers' Bucky Irving: Ruled out for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Irving (foot) has been ruled out for Sunday's game against New England, Greg Auman of Fox Sports reports.
A Week 9 bye didn't seem to do him much good, with Irving still absent from practice and now missing a fifth straight game. Rachaad White figures to get another start and plenty of touches, backed up by Sean Tucker and Josh Williams.
More News
-
Buccaneers' Bucky Irving: Missing another practice•
-
Buccaneers' Bucky Irving: Still not practicing•
-
Buccaneers' Bucky Irving: Not in line to practice•
-
Buccaneers' Bucky Irving: Won't return Week 8•
-
Buccaneers' Bucky Irving: Remains sidelined at practice•
-
Buccaneers' Bucky Irving: Won't play vs. Detroit•