Buccaneers' Christian Izien: Could play in Week 2
By RotoWire Staff
• 1 min read
Izien (oblique) is listed as questionable ahead of Monday night's matchup against the Texans, Brianna Dix of the Buccaneers' official site reports.
The second-year safety from Rutgers missed the Buccaneers' Week 1 win due to an oblique injury, but he's got a chance to return Monday. Izien practiced in full all week, suggesting he's trending toward playing in the Week 2 affair. However, if the 25-year-old is unable to suit up, expect Kaevon Merriweather to serve as Tampa Bay's top reserve safety.
