default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Izien (quadriceps) has been ruled out ahead of Sunday's matchup against the Eagles, Greg Auman of Fox Sports reports.

The 25-year-old from Rutgers was unable to practice both Wednesday and Thursday due to a quadriceps injury, so it's no surprise he'll be unavailable Sunday. Expect Kaevon Merriweather to serve as Tampa Bay's top reserve safety while Izien is sidelined in Week 4.

More News