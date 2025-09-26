Buccaneers' Christian Izien: Out for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Izien (quadriceps) has been ruled out ahead of Sunday's matchup against the Eagles, Greg Auman of Fox Sports reports.
The 25-year-old from Rutgers was unable to practice both Wednesday and Thursday due to a quadriceps injury, so it's no surprise he'll be unavailable Sunday. Expect Kaevon Merriweather to serve as Tampa Bay's top reserve safety while Izien is sidelined in Week 4.
