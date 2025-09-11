Buccaneers' Christian Izien: Past oblique injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Izien (oblique) was a full participant in Thursday's practice.
Izien wasn't cleared to play in the Buccaneers' Week 1 win over the Falcons due to an oblique injury that he picked up mid-August during the preseason. However, his ability to practice in full Thursday indicates that he should make his 2025 regular-season debut against the Texans on Monday. Izien appeared in 14 regular-season games for the Bucs in 2024 and finished with 75 tackles (48 solo), three pass defenses (one interception) and one forced fumble.
