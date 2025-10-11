default-cbs-image
Izien (quadriceps) is questionable for Sunday's game against San Francisco, Brianna Dix of the Buccaneers' official site reports.

Izien was limited Wednesday and Thursday before logging a full practice Friday. Izien has been out since Week 3 and has yet to play a snap on defense this season, logging just 24 special-teams snaps across two appearances.

