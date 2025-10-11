Buccaneers' Christian Izien: Questionable for Week 6
By RotoWire Staff
• 1 min read
Izien (quadriceps) is questionable for Sunday's game against San Francisco, Brianna Dix of the Buccaneers' official site reports.
Izien was limited Wednesday and Thursday before logging a full practice Friday. Izien has been out since Week 3 and has yet to play a snap on defense this season, logging just 24 special-teams snaps across two appearances.
More News
-
Buccaneers' Christian Izien: Won't play at Seattle•
-
Buccaneers' Christian Izien: Out for Sunday•
-
Buccaneers' Christian Izien: Won't return due to quad injury•
-
Buccaneers' Christian Izien: Cleared to play Houston•
-
Buccaneers' Christian Izien: Could play in Week 2•
-
Buccaneers' Christian Izien: Past oblique injury•