Buccaneers' Christian Izien: Ruled out for season opener
By RotoWire Staff
• 1 min read
Izien (oblique) won't play against the Falcons on Sunday, Scott Smith of the Buccaneers' official site reports.
Izien hasn't practiced all week and was ruled out by coach Todd Bowles on Friday. The safety's next chance to suit up will come against the Texans in Week 2 on Monday Night Football.
More News
-
Buccaneers' Christian Izien: Misses Thursday's practice•
-
Buccaneers' Christian Izien: Absent from practice•
-
Buccaneers' Christian Izien: Status for Week 1 uncertain•
-
Buccaneers' Christian Izien: Injures oblique•
-
Buccaneers' Christian Izien: Roster spot seems secure•
-
Buccaneers' Christian Izien: Improved numbers in shortened '24•