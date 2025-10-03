default-cbs-image
Reddick (neck) was a full participant in Thursday's practice session.

The pass rusher was estimated as a limited participant in Wednesday's walkthrough. Reddick suffered a stinger in Tampa Bay's Week 4 loss to Philadelphia but avoided a concussion. The veteran played on 79 percent or more of the Buccaneers' defensive snaps in each of the first three games.

