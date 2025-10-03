Buccaneers' Haason Reddick: Practices Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Reddick (neck) was a full participant in Thursday's practice session.
The pass rusher was estimated as a limited participant in Wednesday's walkthrough. Reddick suffered a stinger in Tampa Bay's Week 4 loss to Philadelphia but avoided a concussion. The veteran played on 79 percent or more of the Buccaneers' defensive snaps in each of the first three games.
More News
-
Buccaneers' Haason Reddick: Nursing neck injury•
-
Buccaneers' Haason Reddick: Being evaluated for concussion•
-
Buccaneers' Haason Reddick: Clear of foot injury•
-
Buccaneers' Haason Reddick: Working through foot injury•
-
Buccaneers' Haason Reddick: Picks up sack in victory•
-
Buccaneers' Haason Reddick: Looks back to old self•