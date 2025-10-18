Buccaneers' Josh Williams: Won't play against Detroit
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williams (concussion) has been ruled out for Monday's game against the Lions, Greg Auman of Fox Sports reports.
Williams will remain in the league's concussion protocol, which will cause him to miss Monday night's road game. With Williams and Bucky Irving (foot/shoulder) both ruled out, Rachaad White will lead the Buccaneers backfield while Sean Tucker serves as the backup while handling return duties on kickoffs. Williams' next opportunity to play is Week 8 against the Saints on Sunday, Oct. 26.
