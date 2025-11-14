default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Tucker is likely to maintain an expanded role Sunday against the Bills, as Greg Auman of Fox Sports reports that Bucky Irving (foot/shoulder) has been ruled out.

Tucker was Tampa Bay's most effective running back in the team's Week 10 loss to the Patriots, though he was out-touched 15-10 by Rachaad White. They will likely operate in a platoon Sunday against a Bills defense that's giving up 5.4 yards per carry to running backs while Irving sits out a sixth consecutive game.

More News