Buccaneers' SirVocea Dennis: Logs another sack in Week 8
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis notched seven tackles (four solo), including 1.0 sacks, in Sunday's 23-3 win against New Orleans.
On the Saints' second drive, the team drove into Tampa Bay territory before Dennis threw a wrench into the series with a 10-yard sack of Spencer Rattler. It was Dennis' second sack in as many games after he went without a sack for the first six weeks of the campaign. With 2.0 sacks on the season, Dennis has already established a career-high mark.
More News
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Posts sack in Week 7 loss•
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Records eight tackles vs. Seattle•
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Posts eight stops in Week 4 loss•
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Practices in full Thursday•
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Limited practice Wednesday•
-
Buccaneers' SirVocea Dennis: Logs 10 stops in Week 1 win•