Dennis notched seven tackles (four solo), including 1.0 sacks, in Sunday's 23-3 win against New Orleans.

On the Saints' second drive, the team drove into Tampa Bay territory before Dennis threw a wrench into the series with a 10-yard sack of Spencer Rattler. It was Dennis' second sack in as many games after he went without a sack for the first six weeks of the campaign. With 2.0 sacks on the season, Dennis has already established a career-high mark.

