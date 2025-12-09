Buccaneers' SirVocea Dennis: Nursing hip injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis (hip) was listed as a DNP on Monday's estimated practice report, Rick Stroud of the Tampa Bay Times reports.
It's the first time since mid-September that Dennis has appeared on the Buccaneers' injury report. The Bucs held a walkthrough practice Monday, so the third-year linebacker will have two more opportunities to increase his practice participation ahead of Thursday's NFC South tilt against the Falcons.
