Dennis recorded 11 total tackles (eight solo) in Sunday's 20-17 win over Arizona.

Dennis was able to pace the team in takedowns, crossing the double-digit threshold for the first time since Week 7. The linebacker has taken quite the leap in his third season with Tampa Bay, compiling a career-high 82 total tackles (53 solo), including 2.0 sacks, and four passes defensed, one of which is an interception, over 12 contests so far.

