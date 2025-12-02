Buccaneers' SirVocea Dennis: Paces team in tackles in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis recorded 11 total tackles (eight solo) in Sunday's 20-17 win over Arizona.
Dennis was able to pace the team in takedowns, crossing the double-digit threshold for the first time since Week 7. The linebacker has taken quite the leap in his third season with Tampa Bay, compiling a career-high 82 total tackles (53 solo), including 2.0 sacks, and four passes defensed, one of which is an interception, over 12 contests so far.
