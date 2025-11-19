Buccaneers' SirVocea Dennis: Picks off Allen in Week 11 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis posted four tackles and an interception during Tampa Bay's 44-32 loss to Buffalo on Sunday.
Dennis played every single defensive snap during Sunday's game, and he recorded his first interception of career in the second quarter, when he caught a Josh Allen pass intended for Dawson Knox that was tipped by Tykee Smith. Dennis has played every single defensive snap in each of his last three games and is up to 64 tackles (42 solo), including 2.0 sacks, and one pass defense through 10 regular-season games.
