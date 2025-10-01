Buccaneers' SirVocea Dennis: Posts eight stops in Week 4 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis finished Sunday's loss to the Eagles with eight tackles (six solo).
Dennis had the second-most tackles on the Bucs, behind only Tykee Smith (nine). Dennis' eight stops represented his second-highest mark so far this season. Through four weeks, Dennis has notched 25 tackles and two defensed passes.
