Buccaneers' SirVocea Dennis: Records sack in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Dennis logged eight tackles (six solo), including 1.0 sacks, in Tampa Bay's loss versus the Panthers on Sunday.
Dennis finished second on the team in tackles during the loss in addition to recording his third sack of the campaign. The 25-year-old is having the best season of his career, as he's already set new personal bests in both tackles and sacks.
