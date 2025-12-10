default-cbs-image
Dennis (hip) has been ruled out for Thursday's game against the Falcons, Rick Stroud of the Tampa Bay Times reports.

Deion Jones, John Bullock and Nick Jackson are candidates for increased playing time at inside linebacker alongside Lavonte David. Dennis will have 10 days to recover before the Buccaneers' next game, Dec. 21 against the Panthers.

