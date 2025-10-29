default-cbs-image
Diaby recorded one assisted tackle during Sunday's win over the Saints.

Diaby logged his lowest statistical output of the season versus New Orleans, despite handling a normal workload (playing 70 percent of defensive snaps). He'll look to get back on track Week 9 at home against New England. Across eight regular-season appearances, Diaby has logged 23 tackles (15 solo), including 4.0 sacks, plus one forced fumble.

