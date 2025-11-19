Buccaneers' Zyon McCollum: Records six stops vs. Buffalo
By RotoWire Staff
• 1 min read
McCollum finished Sunday's 44-32 loss to the Bills with six tackles (three solo).
McCollumm played every single defensive snap for an eighth consecutive game and co-led the Bucs in tackles with Antoine Winfield. McCollum has recorded at least five stops in each of his last four games and is up to 53 tackles (37 solo) and four pass defenses across nine regular-season games.
