Cardinals' Blake Gillikin: Remaining in Arizona
By RotoWire Staff
• 1 min read
Gillikin (back) and the Cardinals agreed on a one-year, $2.65 million contract Sunday, Mike Garafolo of NFL Network reports.
Gillikin will stick around as Arizona's expected starter at punter heading into the 2026 season. The 28-year-old suffered a back injury in October, ultimately being placed on injured reserve. Gillikin will look to prove his health and be ready to go for OTA's in late May.
More News
-
Cardinals' Blake Gillikin: Lands on IR with back injury•
-
Cardinals' Blake Gillikin: Over foot injury•
-
Cardinals' Blake Gillikin: Lands on IR•
-
Cardinals' Blake Gillikin: Will be sidelined Week 15•
-
Cardinals' Blake Gillikin: Questionable to return Sunday•
-
Cardinals' Blake Gillikin: Gets new deal•