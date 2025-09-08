Cardinals' Budda Baker: Double-digit tackles to begin 2025
By RotoWire Staff
• 1 min read
Baker recorded 10 tackles (five solo), one tackle for loss and one pass defensed in Sunday's 20-13 win over the Saints.
Baker was on the field for 100 percent of defensive snaps and led the Cardinals in total tackles. He's coming off a career-best season in 2024 when he posted 164 stops, and he'll be one of the most important defensive players in Arizona once again in 2025. Baker logged double-digit tackles in seven of 17 games last season, and he began the new campaign in similar positive fashion.
More News
-
Cardinals' Budda Baker: Records career-high tackle mark•
-
Cardinals' Budda Baker: Nearly picks off Stafford•
-
Cardinals' Budda Baker: Six tackles against Carolina•
-
Cardinals' Budda Baker: Inks three-year extension•
-
Cardinals' Budda Baker: Dominant in loss•
-
Cardinals' Budda Baker: Seven tackles against Minnesota•