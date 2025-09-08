Baker recorded 10 tackles (five solo), one tackle for loss and one pass defensed in Sunday's 20-13 win over the Saints.

Baker was on the field for 100 percent of defensive snaps and led the Cardinals in total tackles. He's coming off a career-best season in 2024 when he posted 164 stops, and he'll be one of the most important defensive players in Arizona once again in 2025. Baker logged double-digit tackles in seven of 17 games last season, and he began the new campaign in similar positive fashion.