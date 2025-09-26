Cardinals' Budda Baker: Makes five tackles in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Baker finished with five tackles in Thursday's 23-20 loss to the Seahawks.
The safety now has 29 tackles (12 solo) on the year. Baker also played on every Arizona defensive snap across the team's first three games.
