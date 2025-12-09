default-cbs-image
Baker logged six tackles (three solo) Sunday in a loss to the Rams.

Baker had a relatively quiet game, finishing tied for fourth on Arizona in stops. That was his lowest mark since he logged five tackles against Seattle in Week 10. Still, Baker has been an elite IDP option this season, registering 93 tackles (including 0.5 sacks) and four defensed passes (including one interception) through 13 games.

