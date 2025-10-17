Cardinals' Dadrion Taylor-Demerson: Practices in full Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Taylor-Demerson (ankle) was a full participant in practice Thursday.
The safety was limited during Wednesday's walkthrough. Taylor-Demerson is trending in the right direction ahead of Sunday's matchup with the Packers. The second-year pro has played on at least 50 percent of the defensive snaps in five of six games this season, recording 27 tackles (17 solo) and five pass breakups, including two interceptions, in total.
