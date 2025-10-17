Cardinals' Darius Robinson: Questionable to play vs. Green Bay
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson (pectoral) is listed as questionable for Sunday's game against the Packers, Tyler Drake of ArizonaSports.com reports.
Robinson has missed the Cardinals' last two games due to a pectoral injury. He was limited in practice all week, and the 2024 first-rounder has a chance to make his return for Sunday's home game. Robinson's return would likely lead to less snaps at defensive end for Bilal Nichols and rookie third-rounder Jordan Burch.
