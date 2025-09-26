Cardinals' Darius Robinson: Questionable to return Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson (calf) is questionable to return to Thursday's contest against the Seahawks.
Robinson suffered a chest injury in the second half, placing some doubt on his ability to return. In his absence, Dante Stills and Jordan Burch stand to see an increase in workload on the defensive line.
More News
-
Cardinals' Darius Robinson: Ready for Sunday•
-
Cardinals' Darius Robinson: Logs limited session Wednesday•
-
Cardinals' Darius Robinson: Picks up first career sack in win•
-
Cardinals' Darius Robinson: Past calf issue•
-
Cardinals' Darius Robinson: Opens Week 15 with limited practice•
-
Cardinals' Darius Robinson: Good to go for Week 14•