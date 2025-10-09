Cardinals' Darius Robinson: Still not practicing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Robinson (pectoral) did not participate at practice Wednesday, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.
Robinson was sidelined in Week 5 versus the Titans due to a pectoral injury he suffered in Week 4 versus the Seahawks, and he's still sitting out to begin Arizona's new week of practice. He'll probably have to practice in some capacity Thursday or Friday to have any shot to play Sunday at Indianapolis.
