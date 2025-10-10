default-cbs-image
Robinson (pectoral) has been ruled out for Sunday's game against the Colts, Bo Brack of PHNX Sports reports.

Robinson has yet to practice since sustaining a pectoral injury against the Seahawks in Week 4. Bilal Nichols will likely see additional playing time in Robinson's absence. Robinson's next chance to suit up will come against the Packers in Week 7.

