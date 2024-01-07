Wilkinson (illness) is active Sunday against the Seahawks.
Wilkinson dealt with an illness this week, but he's feeling well enough to take the field for the Cardinals' season finale. He should get the starting nod at left guard.
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