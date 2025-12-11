Cardinals' Emari Demercado: Another limited showing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Demercado (ankle) was a limited practice participant Thursday, Bo Brack of GoPHNX.com reports.
Demercado has been listed as limited on four of the Cardinals' last five injury reports as he continues his recovery from the high-ankle sprain that has sidelined him the last three games. In the end, Friday's practice report will reveal if Demercado has a chance to rejoin Arizona's backfield Sunday at Houston, but for the time being, Bam Knight and Michael Carter are in line to continue sharing the load this weekend.
