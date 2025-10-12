Cardinals' Emari Demercado: Hurts ankle Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Demercado suffered an ankle injury during Sunday's game in Indianapolis.
Demercado went to the locker room with a slight limp while favoring his left ankle in the second quarter. He's part of a backfield committee for the Cardinals along with Michael Carter and Bam Knight with James Conner (foot) and Trey Benson (knee) on injured reserve. Demercado had one carry for one yard and didn't haul in his only target prior to his exit.
