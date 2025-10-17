Cardinals' Emari Demercado: Out this week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Demercado (ankle) has been ruled out for Sunday's game against Green Bay, Josh Weinfuss of ESPN.com reports.
Demercado hasn't practiced since missing the second half of Sunday's loss to the Colts. Michael Carter took on more passing-down work in Demercado's absence, while Bam Knight got more playing time and carries. Carter and Knight figure to split work this Sunday, with D'Ernest Johnson or Jermar Jefferson potentially promoted from the practice squad for depth.
More News
-
Cardinals' Emari Demercado: Remains sidelined Thursday•
-
Cardinals' Emari Demercado: No practice Wednesday•
-
Cardinals' Emari Demercado: Hurts ankle Sunday•
-
Cardinals' Emari Demercado: Won't be punished for fumble•
-
Cardinals' Emari Demercado: Key mistake in loss•
-
Cardinals' Emari Demercado: Set to remain in passing-down role•