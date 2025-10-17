default-cbs-image
Demercado (ankle) has been ruled out for Sunday's game against Green Bay, Josh Weinfuss of ESPN.com reports.

Demercado hasn't practiced since missing the second half of Sunday's loss to the Colts. Michael Carter took on more passing-down work in Demercado's absence, while Bam Knight got more playing time and carries. Carter and Knight figure to split work this Sunday, with D'Ernest Johnson or Jermar Jefferson potentially promoted from the practice squad for depth.

