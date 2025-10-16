Cardinals' Emari Demercado: Remains sidelined Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Demercado (ankle) did not practice Thursday.
Demercado has now missed back-to-back practices due to a left ankle injury sustained during Arizona's loss to the Colts in Week 6. Unless he's able to return to practice in at least a limited capacity Friday, Demercado appears on track to miss Sunday's game against the Packers. That would position Michael Carter and Bam Knight to again split backfield opportunities with James Conner (knee) out for the year and Trey Benson (knee) on IR until at least Week 10.
