Cardinals' Evan Brown: Ruled out for Week 14
By RotoWire Staff
• 1 min read
Brown (personal) has been ruled out for Sunday's game against the Rams.
The Cardinals announced early Sunday that Brown will need to miss Sunday's matchup for personal reasons. Jon Gaines or Hayden Conner could get a start at left guard in Brown's absence.
