Cardinals' Hayden Conner: Back from IR
By RotoWire Staff
• 1 min read
Conner (knee) was activated from injured reserve Saturday, Darren Urban of the Cardinals' official site reports.
Conner has been on injured reserve since late August after suffering a knee injury during the preseason. He remains questionable, but he could be in line for his NFL debut while serving in a reserve role.
More News
-
Cardinals' Hayden Conner: Won't be activated off IR•
-
Cardinals' Hayden Conner: Practice window opens•
-
Cardinals' Hayden Conner: Lands on IR•
-
Cardinals' Hayden Conner: Status for Week 1 in question•
-
Cardinals' Hayden Conner: Exits with knee injury•
-
Cardinals' Hayden Conner: Grabbed by Cards in Round 6•