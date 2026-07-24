Cardinals' Jacoby Brissett: Practicing amid talks

Brissett participated in Thursday's training camp practice and contract talks with the Cardinals are now ongoing and productive, Josh Weinfuss of ESPN reports.
Brissett did not participate in spring workouts and held in at minicamp, so his decision to practice Thursday eases concerns about a potential hold-in at training camp. That said, the veteran signal-caller is still seeking a raise over his current backup-level starting salary, so his contract situation will warrant monitoring until it is resolved. Brissett is expected to open the regular season as Arizona's starting quarterback, with Gardner Minshew and rookie third-round pick Carson Beck filling out the QB room.