Cardinals' Jalen Thompson: Registers seven stops Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Thompson posted seven tackles (three solo) Sunday in a Week 14 loss to the Rams.
Thompson tied for the second-most stops on the Cardinals in the loss. The veteran safety has been a steady IDP option this season, posting at least five tackles in 10 of his 13 contests. Thompson is up to 81 stops, including 1.0 sacks, and six defensed passes on the campaign.
