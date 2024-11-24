Williams (knee) is active for Sunday's game against the Seahawks, Darren Urban of the Cardinals' official site reports.
Williams will return from a knee injury that he suffered in the Cardinals' regular-season opener. Williams will take over at right tackle for Kelvin Beachum for Sunday's contest.
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