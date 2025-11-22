Cardinals' Jonah Williams: Heads to IR with shoulder injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Cardinals placed Williams (shoulder) on injured reserve Friday.
Williams will miss at least the next four games after he originally suffered the injury in Week 10. Kelvin Beachum figures to take over as the Cardinals' right tackle while Williams is sidelined.
