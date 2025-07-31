Cardinals' Jonah Williams: Healthy at camp
By RotoWire Staff
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Williams (knee) is healthy for the start of Cardinals camp, Theo Mackie of the Arizona Republic reports.
Williams was limited to just six regular-season games last season due to recurring knee issues. Now healthy, Williams is penned in at right tackle for the Cardinals in 2025.
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