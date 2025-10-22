Cardinals' Mack Wilson: Muted in Week 7 loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Wilson recorded three tackles (three solo) during Sunday's 27-23 loss versus the Packers.
Wilson was on the field for all 53 of Arizona's defensive snaps Sunday, but that was still a season-low count for him, and his tackle total was also a season low. The Cardinals have a bye coming up in Week 8, so his next chance to get back on track will come in a Week 9 tilt at Dallas.
