Cardinals' Marvin Harrison: Another limited listing
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harrison (appendix) was listed as limited on Thursday's practice report, Josh Weinfuss of ESPN.com reports.
Harrison maintained his listed activity level from Wednesday, which marked his first notable on-field work since undergoing an appendectomy following Week 10 action. So far, he's missed two games as a result, but Friday's injury report will unveil whether or not the second-year pro has a chance to return to action Sunday in Tampa Bay. Michael Wilson and Greg Dortch have been filling in as the Cardinals' top two wide receivers during Harrison's absence.
