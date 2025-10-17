default-cbs-image
Harrison (concussion) remains in concussion protocol Friday, Darren Urban of the Cardinals' official site reports.

The Cardinals listed Harrison as a limited participant Wednesday and Thursday, following his early exit from the Week 6 loss at Indianapolis. A full practice Friday would have fantasy managers feeling better, although Harrison will still need final clearance from a neurologist even if everything goes well on the practice field.

