Cardinals' Marvin Harrison: Still in concussion protocol
By RotoWire Staff
• 1 min read
Harrison (concussion) remains in concussion protocol Friday, Darren Urban of the Cardinals' official site reports.
The Cardinals listed Harrison as a limited participant Wednesday and Thursday, following his early exit from the Week 6 loss at Indianapolis. A full practice Friday would have fantasy managers feeling better, although Harrison will still need final clearance from a neurologist even if everything goes well on the practice field.
