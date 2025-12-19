Cardinals' Michael Carter: Coach confirms Week 16 start
By RotoWire Staff
• 1 min read
Head coach Jonathan Gannon confirmed Friday that Carter will start Sunday's game against the Falcons, Theo Mackie of AZCentral reports.
Carter handled 18 touches and churned out a season-high 94 scrimmage yards after Bam Knight injured his ankle in the Week 15 loss to Houston. Knight was subsequently placed on IR, clearing the path for Carter to take on the starting role Sunday and likely for the remainder of the season, with Emari Demercado and Corey Kiner on hand for depth.
