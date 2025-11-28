Cardinals' Trey Benson: Not playing this week
By RotoWire Staff
• 1 min read
Benson (knee) has been ruled out for Sunday's game at Tampa Bay, Darren Urban of the Cardinals' official site reports.
It was an outcome that seemed likely once Benson was held out of practice Thursday. The Cardinals listed him as a limited participant in four straight practices beforehand, but head coach Jonathan Gannon said Friday that Benson is still being evaluated day to day. The Cardinals figure to deploy some combination of Bam Knight (knee), Michael Carter and Emari Demercado (ankle) out of the backfield this Sunday.
More News
-
Cardinals' Trey Benson: No practice Thursday•
-
Cardinals' Trey Benson: Another limited session•
-
Cardinals' Trey Benson: Won't return this week•
-
Cardinals' Trey Benson: Status TBD pending Friday practice•
-
Cardinals' Trey Benson: Stays limited Thursday•
-
Cardinals' Trey Benson: Officially limited Wednesday•