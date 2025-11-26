Cardinals' Xavier Weaver: Dealing with shoulder issue
By RotoWire Staff
• 1 min read
Weaver practiced in a limited fashion Wednesday due to a shoulder injury, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.
Weaver made four brief appearances through the first 10 weeks of the season, but Marvin Harrison's appendectomy has opened up snaps and targets over the last two games, a span in which he earned at least 67 percent snap shares and hauled in three of six targets for 24 yards. Harrison returned to drills Wednesday as a limited participant, and if he's able to suit up Sunday at Tampa Bay, Weaver likely would be relegated to his previous sparse role in Arizona's offense.
