default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Weaver (hamstring) was a limited participant in practice Thursday, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.

It appears to be a new issue for the wide receiver, as he was not listed on Wednesday's report. Weaver stands behind Marvin Harrison, Michael Wilson and Greg Dortch on the depth chart, but Harrison (heel) and Dortch (chest) haven't practiced yet this week. If both end up missing Sunday's game, Weaver could see significant playing time.

More News