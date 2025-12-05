Cardinals' Xavier Weaver: Pops up on injury report
By RotoWire Staff
• 1 min read
Weaver (hamstring) was a limited participant in practice Thursday, Zach Gershman of the Cardinals' official site reports.
It appears to be a new issue for the wide receiver, as he was not listed on Wednesday's report. Weaver stands behind Marvin Harrison, Michael Wilson and Greg Dortch on the depth chart, but Harrison (heel) and Dortch (chest) haven't practiced yet this week. If both end up missing Sunday's game, Weaver could see significant playing time.
More News
-
Cardinals' Xavier Weaver: Blanks in Week 13•
-
Cardinals' Xavier Weaver: Suiting up Sunday•
-
Cardinals' Xavier Weaver: Dealing with shoulder issue•
-
Cardinals' Xavier Weaver: Logs nine yards vs. Jacksonville•
-
Cardinals' Xavier Weaver: Minimal production against 49ers•
-
Cardinals' Xavier Weaver: On track to return Week 11•