Cardinals' Xavier Weaver: Questionable for Week 16
By RotoWire Staff
• 1 min read
Weaver (hamstring) is listed as questionable for Sunday's game against the Falcons, Bo Brack of GoPHNX.com reports.
Any fantasy interest in Weaver likely would entail Marvin Harrison (questionable - heel) missing another game, and even then it would only be a consideration in the deepest of formats. Weaver appears truly questionable after logging limited practices Wednesday through Friday this week.
