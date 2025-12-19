default-cbs-image
Weaver (hamstring) is listed as questionable for Sunday's game against the Falcons, Bo Brack of GoPHNX.com reports.

Any fantasy interest in Weaver likely would entail Marvin Harrison (questionable - heel) missing another game, and even then it would only be a consideration in the deepest of formats. Weaver appears truly questionable after logging limited practices Wednesday through Friday this week.

